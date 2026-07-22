В России сформировали избирком дистанционного электронного голосования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центризбирком России сформировал территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ДЭГ), председателем ТИК ДЭГ назначен Олег Артамонов.
- ДЭГ в единый день голосования в 2026 году пройдет в 32 регионах РФ, потенциально дистанционно проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Центризбирком России сформировал территориальную избирательную комиссию (ТИК) дистанционного электронного голосования (ДЭГ), решение приняли члены ЦИК на заседании в среду.
Члены Центральной избирательной комиссии России в среду приняли постановление о формировании ТИК дистанционного электронного голосования. Председателем территориального избиркома ДЭГ назначен Олег Артамонов.
ДЭГ в единый день голосования в 2026 году пройдет в 32 регионах РФ, потенциально дистанционно проголосовать на выборах в ЕДГ смогут более 48 миллионов избирателей.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.