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ЦИК зарегистрировал список кандидатов в Госдуму от ЛДПР - РИА Новости, 22.07.2026
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11:30 22.07.2026 (обновлено: 11:56 22.07.2026)
ЦИК зарегистрировал список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в Госдуму, выдвинутый ЛДПР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и член ЛДПР Виктор Бут после заседания ЦИК РФ. 22 июля 2026
Первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и член ЛДПР Виктор Бут после заседания ЦИК РФ. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и член ЛДПР Виктор Бут после заседания ЦИК РФ. 22 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый ЛДПР.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый политической партией ЛДПР, решение приняли на заседании ЦИК.
Члены Центризбиркома России за заседании в среду приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутого ЛДПР.
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ЛДПР первой передала в Центризбирком документы для участия в выборах в Госдуму - 30 июня. Федеральный список кандидатов от партии и список кандидатов в депутаты по одномандатным округам заверили на заседании ЦИК 6 июля.
Предвыборный съезд ЛДПР провела 23 июня, на нем были утверждены федеральный и региональный списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.
Первую "тройку" общефедерального списка из десяти кандидатов возглавили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФЦИК РФ
 
 
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