ЦИК зарегистрировал список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый ЛДПР.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый политической партией ЛДПР, решение приняли на заседании ЦИК.
ЛДПР первой передала в Центризбирком документы для участия в выборах в Госдуму - 30 июня. Федеральный список кандидатов от партии и список кандидатов в депутаты по одномандатным округам заверили на заседании ЦИК 6 июля.
Предвыборный съезд ЛДПР провела 23 июня, на нем были утверждены федеральный и региональный списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.
Первую "тройку" общефедерального списка из десяти кандидатов возглавили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.