Первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и член ЛДПР Виктор Бут после заседания ЦИК РФ. 22 июля 2026

Первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и член ЛДПР Виктор Бут после заседания ЦИК РФ. 22 июля 2026

ЦИК зарегистрировал список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Краткий пересказ от РИА ИИ Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый ЛДПР.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый политической партией ЛДПР, решение приняли на заседании ЦИК.

Члены Центризбиркома России за заседании в среду приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутого ЛДПР

ЛДПР первой передала в Центризбирком документы для участия в выборах в Госдуму - 30 июня. Федеральный список кандидатов от партии и список кандидатов в депутаты по одномандатным округам заверили на заседании ЦИК 6 июля.

Предвыборный съезд ЛДПР провела 23 июня, на нем были утверждены федеральный и региональный списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.

Первую "тройку" общефедерального списка из десяти кандидатов возглавили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член ЛДПР, участник СВО Алексей Верещагин, а также первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.