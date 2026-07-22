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В федеральные списки включены уже более 3,1 тысячи кандидатов в депутаты - РИА Новости, 22.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:11 22.07.2026 (обновлено: 11:17 22.07.2026)
В федеральные списки включены уже более 3,1 тысячи кандидатов в депутаты

ЦИК включил в федеральные списки уже более 3,1 тысячи кандидатов в депутаты ГД

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа информационного центра ЦИК России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 3133 кандидатов в депутаты Госдумы включены в заверенные ЦИК федеральные списки, по одномандатным округам — 1667 человек.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
  • Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 3,1 тысячи кандидатов в депутаты Госдумы уже включены в заверенные ЦИК федеральные списки, по одномандатным округам - 1667 человек, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"В заверенные ЦИК России в федеральные списки кандидатов, которые были выдвинуты политическими партиями, вы видите, включены на сей момент 3133 кандидата. В заверенные списки кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным избирательным округам, включено, как вы видите на экране, 1667 человек", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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