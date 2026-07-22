В федеральные списки включены уже более 3,1 тысячи кандидатов в депутаты

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 3,1 тысячи кандидатов в депутаты Госдумы уже включены в заверенные ЦИК федеральные списки, по одномандатным округам - 1667 человек, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.