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Международный общественный трибунал запустит кампанию о преступлениях Киева - РИА Новости, 22.07.2026
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11:40 22.07.2026 (обновлено: 12:41 22.07.2026)

Международный общественный трибунал запустит кампанию о преступлениях Киева

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов запускает информационную кампанию на международных площадках.
  • В Москве прошла пресс-конференция, на которой был представлен доклад «Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка».
  • Международный общественный трибунал, в работе которого участвуют представители гражданского общества из 35 стран, фиксирует преступления киевского режима в населенных пунктах после их освобождения российскими военными.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов запускает широкую информационную кампанию на международных площадках, посвященную преступлениям киевского режима, сообщил председатель общественного трибунала, директор Центра истории СВО, председатель Комиссии по общественному контролю ОП РФ Максим Григорьев.
В среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка".
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"Сейчас мы при поддержке министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, при поддержке председателя комиссии Госдумы по международным делам Леонида Эдуардовича Слуцкого запускаем широкую кампанию на международных площадках, где мы будем рассказывать о том, какие преступления совершает киевский режим", - сказал Григориев в ходе пресс-конференции.
По его словам, Международный общественный трибунал, в работе которого участвуют представители гражданского общества из 35 стран, фиксирует преступления киевского режима, работая в населенных пунктах после их освобождения российскими военными.
"Во время Великой Отечественной войны работала чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. С большим широким участием общественности. С участием общественности работает наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов в наше время", - добавил Григорьев.
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