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Трамп: США будут уничтожать по одной цели в Иране за каждое судно в Ормузе - РИА Новости, 22.07.2026
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16:26 22.07.2026
Трамп: США будут уничтожать по одной цели в Иране за каждое судно в Ормузе

Трамп: США будут уничтожать мосты и электростанции в Иране за атаки на суда

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что за каждую атаку Ирана на судно в Ормузском проливе США будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране.
  • Целями станут также мосты и электростанции, расположенные неподалеку от Тегерана.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"С этого момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет атаковать судно в Ормузском проливе, будь то ракетой, беспилотником или любым другим оружием, Соединенные Штаты будут бомбить и разрушать один мост или электростанцию", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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Президент подчеркнул, что целями будут становиться также и мосты и электростанции, расположенные неподалеку от Тегерана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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