Трамп: США будут уничтожать по одной цели в Иране за каждое судно в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что за каждую атаку Ирана на судно в Ормузском проливе США будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране.

Целями станут также мосты и электростанции, расположенные неподалеку от Тегерана.

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"С этого момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет атаковать судно в Ормузском проливе , будь то ракетой, беспилотником или любым другим оружием, Соединенные Штаты будут бомбить и разрушать один мост или электростанцию", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент подчеркнул, что целями будут становиться также и мосты и электростанции, расположенные неподалеку от Тегерана.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.