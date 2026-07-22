Трамп имеет множество вариантов действий в отношении Ирана, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил, что президент Трамп имеет множество вариантов действий в отношении ситуации с Ираном.
- Рубио высказался о возможности длительной конфронтации с Ираном в случае отказа от сотрудничества и переговоров.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп располагает множеством вариантов действий в отношении ситуации с Ираном, заявил госсекретарь США Марко Рубио, говоря о возможности длительной конфронтации.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.