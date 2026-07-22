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Трамп имеет множество вариантов действий в отношении Ирана, заявил Рубио - РИА Новости, 22.07.2026
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12:58 22.07.2026 (обновлено: 13:14 22.07.2026)
Трамп имеет множество вариантов действий в отношении Ирана, заявил Рубио

Рубио: Трамп располагает множеством вариантов действий в ситуации с Ираном

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что президент Трамп имеет множество вариантов действий в отношении ситуации с Ираном.
  • Рубио высказался о возможности длительной конфронтации с Ираном в случае отказа от сотрудничества и переговоров.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп располагает множеством вариантов действий в отношении ситуации с Ираном, заявил госсекретарь США Марко Рубио, говоря о возможности длительной конфронтации.
"Что ж, у президента есть много вариантов, если они (Иран - ред.) продолжат настаивать на отказе от сотрудничества и переговоров", - сказал Рубио журналистам в ответ на вопрос о том, готовы ли США к длительной конфронтации с Ираном.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреСШАИранМарко РубиоДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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