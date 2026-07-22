СМИ: Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры.
- Соглашение предусматривает возможность строительства установок по обогащению урана в Саудовской Аравии и рассчитано на 30 лет.
- Ожидается, что министр энергетики США подпишет соглашение, после чего оно будет представлено на рассмотрение конгресса и может вызвать споры среди законодателей.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравии по развитию ядерной инфраструктуры, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Президент Трамп официально одобрил знаковое соглашение с Саудовской Аравией, которое обеспечит стране гражданскую ядерную программу и потенциально откроет двери для обогащения урана на территории королевства", – пишет издание.
Стоимость нового соглашения, рассчитанного на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов. Оно обяжет американские компании строить установки по обогащению урана в Саудовской Аравии, если такой шаг обе стороны посчитают необходимым. Источники издания считают, что в подобном соглашении отсутствуют гарантии безопасности для США.
Ожидается, что министр энергетики США Крис Райт подпишет соглашение в среду. После чего оно будет представлено на рассмотрение конгресса.
Газета утверждает, что соглашение, возможно, вызовет споры среди многих законодателей, выступающих против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Однако заблокировать его им будет непросто: для этого потребуется принять совместную резолюцию о неодобрении, а затем преодолеть возможное президентское вето большинством в две трети голосов в обеих палатах.