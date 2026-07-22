СМИ: Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры.

Соглашение предусматривает возможность строительства установок по обогащению урана в Саудовской Аравии и рассчитано на 30 лет.

Ожидается, что министр энергетики США подпишет соглашение, после чего оно будет представлено на рассмотрение конгресса и может вызвать споры среди законодателей.

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравии по развитию ядерной инфраструктуры, сообщает газета Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравии по развитию ядерной инфраструктуры, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Президент Трамп официально одобрил знаковое соглашение с Саудовской Аравией, которое обеспечит стране гражданскую ядерную программу и потенциально откроет двери для обогащения урана на территории королевства", – пишет издание.

Стоимость нового соглашения, рассчитанного на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов. Оно обяжет американские компании строить установки по обогащению урана в Саудовской Аравии, если такой шаг обе стороны посчитают необходимым. Источники издания считают, что в подобном соглашении отсутствуют гарантии безопасности для США.

Ожидается, что министр энергетики США Крис Райт подпишет соглашение в среду. После чего оно будет представлено на рассмотрение конгресса.