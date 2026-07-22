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СМИ: Трамп поручил дать бывшим госслужащим право на раскрытие данных об НЛО - РИА Новости, 22.07.2026
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01:42 22.07.2026
СМИ: Трамп поручил дать бывшим госслужащим право на раскрытие данных об НЛО

Fox News: Трамп поручил дать бывшим госслужащим право на раскрытие данных об НЛО

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам освободить бывших государственных служащих и подрядчиков, участвующих в расследованиях по НЛО, от обязательств по соглашениям о неразглашении.
  • Бывшие госслужащие и подрядчики, располагающие информацией об НЛО, должны обратиться к представителям Управления Пентагона по разрешению аномалий во всех средах (AARO) или президентской рабочей группы по аномальным явлениям Pursue для снятия обязательств по ранее подписанным соглашениям.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам освободить бывших государственных служащих и подрядчиков, участвующих в расследованиях по НЛО, от обязательств по соглашениям о неразглашении, передает телеканал Fox News со ссылкой на американских чиновников.
Госслужащие подписывают такие соглашения как одно из условий получения доступа к секретной информации. Как правило, эти соглашения сохраняют силу даже после завершения государственной службы, сказано в материале.
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"Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы федеральные ведомства отменили действие ранее подписанных соглашений о неразглашении (NDA) для бывших государственных служащих и подрядчиков, сотрудничающих с властями по теме неопознанных аномальных явлений", - говорится в публикации.
Теперь бывшие госслужащие и подрядчики, располагающие информацией об НЛО, должны сначала обратиться к представителям Управления Пентагона по разрешению аномалий во всех средах (AARO) или президентской рабочей группы по аномальным явлениям Pursue. При необходимости обязательства по ранее подписанным соглашениям могут быть сняты, чтобы бывшие сотрудники могли передать имеющуюся информацию без риска нарушить ранее подписанные документы.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, а также свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.
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