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Торги по продаже комплекса "Azimut отель Ярославль" назначены на 6 августа - РИА Новости, 22.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:55 22.07.2026
Торги по продаже комплекса "Azimut отель Ярославль" назначены на 6 августа

Евраев: торги по продаже комплекса "Azimut отель Ярославль" назначили на август

© Фото : АО "Российский аукционный дом"Azimut отель Ярославль
Azimut отель Ярославль - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : АО "Российский аукционный дом"
Azimut отель Ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Торги по продаже комплекса "Azimut отель Ярославль", располагающегося в шаговой доступности от исторического центра города, назначены на 6 августа, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Торги по продаже комплекса "Azimut отель Ярославль" назначены на 6 августа. Данный имущественный комплекс является собственностью Ярославской области. Средства от продажи поступят в бюджет региона. Приобретая четырехзвездочный отель, находящийся в шаговой доступности от исторического центра Ярославля, инвестор получает действующий актив с гарантированным доходом с первого дня владения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона отметил, что объект находится в долгосрочной аренде у крупнейшей российской гостиничной сети.
По данным Евраева, до 3 августа продолжается прием заявок от потенциальных инвесторов на площадке Российского аукционного дома. Торги пройдут в формате аукциона. В состав лота входят современный гостиничный комплекс, расположенный на Московском проспекте, на 118 номеров, территория отеля площадью 7381 квадратный метр и движимое имущество: мебель, бытовая техника, профессиональное оборудование. Начальная стоимость – 723,9 миллиона рублей.
В составе инфраструктуры отеля имеется крытый подогреваемый бассейн, ресторанный комплекс с пятью банкетными залами, пять оборудованных конференц-залов разной вместимости, бильярдный зал. Рядом расположена бесплатная парковка, остановки общественного транспорта. Практически все основные достопримечательности города находятся в пешей доступности.
"За прошлый год мы реализовали имущества почти на 1,9 миллиарда рублей – в восемь раз больше, чем в 2024 году. За пять месяцев этого года продали 18 объектов на общую сумму 474,6 миллиона рублей, в том числе гостиницу в Ростове Великом. В июне расширили региональную программу приватизации. В ней 141 объект. В случае продажи всего имущества из плана приватизации в бюджет поступит 3,5 миллиарда рублей. Эти средства направим на социальные программы, благоустройство, ремонт дорог", - подчеркнул Евраев.
По данным правительства Ярославской области, ранее отель на Московском проспекте был известен под названием "Святой Георгий". Четырехзвездочная гостиница построена на средства правительства Москвы как подарок к тысячелетию Ярославля в 2010 году. С 2021 года объект предоставлен в аренду компании Azimut Hotels.
 
Ярославская областьЯрославльМихаил ЕвраевРоссийский аукционный дом
 
 
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