ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Торги по продаже комплекса "Azimut отель Ярославль", располагающегося в шаговой доступности от исторического центра города, назначены на 6 августа, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Торги по продаже комплекса "Azimut отель Ярославль" назначены на 6 августа. Данный имущественный комплекс является собственностью Ярославской области. Средства от продажи поступят в бюджет региона. Приобретая четырехзвездочный отель, находящийся в шаговой доступности от исторического центра Ярославля, инвестор получает действующий актив с гарантированным доходом с первого дня владения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил, что объект находится в долгосрочной аренде у крупнейшей российской гостиничной сети.

По данным Евраева, до 3 августа продолжается прием заявок от потенциальных инвесторов на площадке Российского аукционного дома. Торги пройдут в формате аукциона. В состав лота входят современный гостиничный комплекс, расположенный на Московском проспекте, на 118 номеров, территория отеля площадью 7381 квадратный метр и движимое имущество: мебель, бытовая техника, профессиональное оборудование. Начальная стоимость – 723,9 миллиона рублей.

В составе инфраструктуры отеля имеется крытый подогреваемый бассейн, ресторанный комплекс с пятью банкетными залами, пять оборудованных конференц-залов разной вместимости, бильярдный зал. Рядом расположена бесплатная парковка, остановки общественного транспорта. Практически все основные достопримечательности города находятся в пешей доступности.

"За прошлый год мы реализовали имущества почти на 1,9 миллиарда рублей – в восемь раз больше, чем в 2024 году. За пять месяцев этого года продали 18 объектов на общую сумму 474,6 миллиона рублей, в том числе гостиницу в Ростове Великом. В июне расширили региональную программу приватизации. В ней 141 объект. В случае продажи всего имущества из плана приватизации в бюджет поступит 3,5 миллиарда рублей. Эти средства направим на социальные программы, благоустройство, ремонт дорог", - подчеркнул Евраев.