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В СФ предупредили о фейковых точках доступа Wi-Fi в общественных местах - РИА Новости, 22.07.2026
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03:17 22.07.2026 (обновлено: 03:18 22.07.2026)
В СФ предупредили о фейковых точках доступа Wi-Fi в общественных местах

Сенатор Шейкин предупредил о фейковых точках доступа Wi-Fi в общественных местах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗначок WI-FI в вагоне электропоезда
Значок WI-FI в вагоне электропоезда - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Значок WI-FI в вагоне электропоезда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают фальшивые общественные точки доступа Wi-Fi, имитируя реальные сети магазинов, кафе и торговых центров.
  • Злоумышленники могут использовать поддельные QR-коды для перенаправления пользователей на фишинговые страницы.
  • Сенатор Артем Шейкин рекомендует не подключаться по ссылкам и QR-кодам из неизвестных источников.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров, пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Мошенники также могут создавать точки доступа с названиями, похожими на официальные сети аэропорта, кафе или торгового центра. Через такие подключения пользователя могут попытаться перевести на поддельную страницу авторизации или выманить данные", - сказал Шейкин.
Парламентарий также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих.
"Такие схемы могут встречаться на парковках, терминалах оплаты, объявлениях, сервисах аренды самокатов, в аэропортах, на вокзалах и в торговых центрах. Человек видит привычный QR-код, сканирует его и попадает не на официальный сервис, а на фишинговую страницу", - сказал политик.
Шейкин посоветовал не подключаться по ссылкам и QR-кодам, если источник их происхождения неизвестен.
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