В СФ предупредили о фейковых точках доступа Wi-Fi в общественных местах

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники создают фальшивые общественные точки доступа Wi-Fi, имитируя реальные сети магазинов, кафе и торговых центров.

Злоумышленники могут использовать поддельные QR-коды для перенаправления пользователей на фишинговые страницы.

Сенатор Артем Шейкин рекомендует не подключаться по ссылкам и QR-кодам из неизвестных источников.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров, пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

"Мошенники также могут создавать точки доступа с названиями, похожими на официальные сети аэропорта, кафе или торгового центра. Через такие подключения пользователя могут попытаться перевести на поддельную страницу авторизации или выманить данные", - сказал Шейкин.

Парламентарий также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих.

"Такие схемы могут встречаться на парковках, терминалах оплаты, объявлениях, сервисах аренды самокатов, в аэропортах, на вокзалах и в торговых центрах. Человек видит привычный QR-код, сканирует его и попадает не на официальный сервис, а на фишинговую страницу", - сказал политик.