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Жителям Тюмени в зоне паводка рекомендовали пить бутилированную воду - РИА Новости, 22.07.2026
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21:37 22.07.2026
Жителям Тюмени в зоне паводка рекомендовали пить бутилированную воду

Роспотребнадзор рекомендовал тюменцам в зоне паводка пить бутилированную воду

© РИА НовостиПаводок на реке Туре в Тюмени
Паводок на реке Туре в Тюмени - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
Паводок на реке Туре в Тюмени
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителям Тюмени рекомендовано использовать бутилированную воду или кипятить воду из-за присутствия запаха и привкуса в питьевой воде.
  • В Тюмени на реке Туре наблюдается паводок из-за обильных ливней.
ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Жителям Тюмени, где наблюдается паводок, рекомендовано использовать для питья бутилированную воду или кипятить воду в открытой емкости перед употреблением из-за присутствия в питьевой воде запаха и привкуса, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
В Тюмени на реке Туре наблюдается паводок из-за обильных ливней в регионе и соседних областях, из-за этого Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области ведет ежедневный лабораторный контроль за рекой и питьевой водой в резервуаре чистой воды, перед поступлением в разводящую сеть и в разводящей сети.
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"Двадцать второго июля вода в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия. В связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется использовать для питья бутилированную воду или кипятить воду в открытой емкости перед употреблением", - указано в сообщении.
Отмечается также, что содержание тяжелых металлов в водопроводной воде, по данным на среду, не превышает предельно-допустимые концентрации, питьевая вода соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди населения не превышает среднемноголетних уровней.
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ТюменьТюменская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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