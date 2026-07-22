Жителям Тюмени в зоне паводка рекомендовали пить бутилированную воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителям Тюмени рекомендовано использовать бутилированную воду или кипятить воду из-за присутствия запаха и привкуса в питьевой воде.
- В Тюмени на реке Туре наблюдается паводок из-за обильных ливней.
ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Жителям Тюмени, где наблюдается паводок, рекомендовано использовать для питья бутилированную воду или кипятить воду в открытой емкости перед употреблением из-за присутствия в питьевой воде запаха и привкуса, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
В Тюмени на реке Туре наблюдается паводок из-за обильных ливней в регионе и соседних областях, из-за этого Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области ведет ежедневный лабораторный контроль за рекой и питьевой водой в резервуаре чистой воды, перед поступлением в разводящую сеть и в разводящей сети.
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"Двадцать второго июля вода в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия. В связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется использовать для питья бутилированную воду или кипятить воду в открытой емкости перед употреблением", - указано в сообщении.
Отмечается также, что содержание тяжелых металлов в водопроводной воде, по данным на среду, не превышает предельно-допустимые концентрации, питьевая вода соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди населения не превышает среднемноголетних уровней.