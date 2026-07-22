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В Тюмени усилили очистку воды - РИА Новости, 22.07.2026
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10:36 22.07.2026 (обновлено: 10:51 22.07.2026)
В Тюмени усилили очистку воды

В Тюмени усилили очистку воды из-за снижения ее качества в реке

© Фото : Росводоканал Тюмень/MAXМетелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура
Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Росводоканал Тюмень/MAX
Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура.
  • Цветность воды превысила норму в 6,5 раз, а уровень кислорода приблизился к нулевой отметке.
  • Для очистки воды применяются дополнительные меры, такие как углевание, автоматическое дозирование перманганата калия, увеличение подачи коагулянта и гипохлорита.
ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура под воздействием паводка, сообщила компания "Росводоканал Тюмень".
"Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке. Такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось: цветность превысила норму в 6,5 раз (330 градусов вместо обычных 50), а уровень кислорода приблизился к нулевой отметке", - говорится в канале компании на платформе "Макс".
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В компании уточнили, что перераспределена нагрузка между водоисточниками в пользу подземного водозабора.
По информации предприятия, для повышения органолептических качеств воды применяется углевание, введено автоматическое дозирование перманганата калия для дополнительного обеззараживания, с этой же целью увеличена подача коагулянта и гипохлорита.
"Мы имеем технологические возможности очищать воду до нормативных показателей. Вся вода, подаваемая абонентам, полностью безопасна. Контроль качества ресурса ведут круглосуточно аккредитованная лаборатория водоканала и Центр гигиены и эпидемиологии", — приводятся в сообщении слова начальника отдела по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константина Сливченкова.
Запасы реагентов пополняются еженедельно, отмечается в сообщении. В сутки расходуется до трех тонн угольного порошка, при штатной работе сооружений такого объема реагента хватает почти на месяц, обратили внимание в компании.
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