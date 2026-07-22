В Тюмени усилили очистку воды

Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура

Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура

Краткий пересказ от РИА ИИ Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура.

Цветность воды превысила норму в 6,5 раз, а уровень кислорода приблизился к нулевой отметке.

Для очистки воды применяются дополнительные меры, такие как углевание, автоматическое дозирование перманганата калия, увеличение подачи коагулянта и гипохлорита.

ТЮМЕНЬ, 22 июл – РИА Новости. Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура под воздействием паводка, сообщила компания "Росводоканал Тюмень".

"Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке. Такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось: цветность превысила норму в 6,5 раз (330 градусов вместо обычных 50), а уровень кислорода приблизился к нулевой отметке", - говорится в канале компании на платформе " Макс ".

В компании уточнили, что перераспределена нагрузка между водоисточниками в пользу подземного водозабора.

По информации предприятия, для повышения органолептических качеств воды применяется углевание, введено автоматическое дозирование перманганата калия для дополнительного обеззараживания, с этой же целью увеличена подача коагулянта и гипохлорита.

"Мы имеем технологические возможности очищать воду до нормативных показателей. Вся вода, подаваемая абонентам, полностью безопасна. Контроль качества ресурса ведут круглосуточно аккредитованная лаборатория водоканала и Центр гигиены и эпидемиологии", — приводятся в сообщении слова начальника отдела по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константина Сливченкова.