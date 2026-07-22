СМИ: организаторы "Ролан Гаррос" предложили игрокам долю от доходов турнира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Организаторы "Ролан Гаррос" впервые в истории турниров Большого шлема предложили теннисистам долю от доходов соревнований.
- Группа из 20 ведущих теннисистов мира, включая первую ракетку мира Арину Соболенко, выразила недовольство уровнем призовых на турнирах Большого шлема.
- Организаторы "Ролан Гаррос" выразили готовность финансировать пенсионные и медицинские программы для игроков и предоставить им больше возможностей влиять на управление турниром.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису впервые в истории турниров Большого шлема предложили теннисистам долю от доходов соревнований, сообщает The Guardian.
В мае группа из 20 ведущих теннисистов мира, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, выступила с совместным заявлением, в котором выразила недовольство уровнем призовых на турнирах Большого шлема. На "Ролан Гаррос" игроки ограничили предтурнирное общение со СМИ до 15 минут. Они также собирались ограничить контакты с прессой на Уимблдоне, но позднее отменили акцию.
По данным источника, представители "Ролан Гаррос" озвучили эту инициативу представителю игроков Ларри Скотту во время Уимблдона. Организаторы также выразили готовность финансировать пенсионные и медицинские программы для игроков и предоставить им больше возможностей влиять на управление турниром. Стороны пока не достигли соглашения.
Теннисисты требуют, чтобы организаторы турниров Большого шлема направляли на призовые 16% доходов с последующим увеличением доли до 22% к 2030 году.
В апреле организаторы Открытого чемпионата Франции объявили, что призовой фонд турнира вырос на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достиг 61,7 миллиона евро. Призовой фонд Уимблдона в 2026 году был увеличен на 20% - до 85,7 млн долларов.