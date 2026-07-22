СМИ: организаторы "Ролан Гаррос" предложили игрокам долю от доходов турнира

Краткий пересказ от РИА ИИ Организаторы "Ролан Гаррос" впервые в истории турниров Большого шлема предложили теннисистам долю от доходов соревнований.

Группа из 20 ведущих теннисистов мира, включая первую ракетку мира Арину Соболенко, выразила недовольство уровнем призовых на турнирах Большого шлема.

Организаторы "Ролан Гаррос" выразили готовность финансировать пенсионные и медицинские программы для игроков и предоставить им больше возможностей влиять на управление турниром.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису впервые в истории турниров Большого шлема предложили теннисистам долю от доходов соревнований, сообщает Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису впервые в истории турниров Большого шлема предложили теннисистам долю от доходов соревнований, сообщает The Guardian

В мае группа из 20 ведущих теннисистов мира, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко , выступила с совместным заявлением, в котором выразила недовольство уровнем призовых на турнирах Большого шлема. На "Ролан Гаррос" игроки ограничили предтурнирное общение со СМИ до 15 минут. Они также собирались ограничить контакты с прессой на Уимблдоне, но позднее отменили акцию.

По данным источника, представители "Ролан Гаррос" озвучили эту инициативу представителю игроков Ларри Скотту во время Уимблдона. Организаторы также выразили готовность финансировать пенсионные и медицинские программы для игроков и предоставить им больше возможностей влиять на управление турниром. Стороны пока не достигли соглашения.

Теннисисты требуют, чтобы организаторы турниров Большого шлема направляли на призовые 16% доходов с последующим увеличением доли до 22% к 2030 году.