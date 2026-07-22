Рейтинг@Mail.ru
СМИ: организаторы "Ролан Гаррос" предложили игрокам долю от доходов турнира - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:48 22.07.2026
СМИ: организаторы "Ролан Гаррос" предложили игрокам долю от доходов турнира

The Guardian: организаторы "Ролан Гаррос" предложили игрокам долю от доходов

© Соцсети турнираЛоготип "Ролан Гаррос"
Логотип Ролан Гаррос - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Соцсети турнира
Логотип "Ролан Гаррос". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организаторы "Ролан Гаррос" впервые в истории турниров Большого шлема предложили теннисистам долю от доходов соревнований.
  • Группа из 20 ведущих теннисистов мира, включая первую ракетку мира Арину Соболенко, выразила недовольство уровнем призовых на турнирах Большого шлема.
  • Организаторы "Ролан Гаррос" выразили готовность финансировать пенсионные и медицинские программы для игроков и предоставить им больше возможностей влиять на управление турниром.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису впервые в истории турниров Большого шлема предложили теннисистам долю от доходов соревнований, сообщает The Guardian.
В мае группа из 20 ведущих теннисистов мира, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, выступила с совместным заявлением, в котором выразила недовольство уровнем призовых на турнирах Большого шлема. На "Ролан Гаррос" игроки ограничили предтурнирное общение со СМИ до 15 минут. Они также собирались ограничить контакты с прессой на Уимблдоне, но позднее отменили акцию.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Даниил Медведев поднялся на восьмое место в обновленном рейтинге ATP
13 июля, 07:45
По данным источника, представители "Ролан Гаррос" озвучили эту инициативу представителю игроков Ларри Скотту во время Уимблдона. Организаторы также выразили готовность финансировать пенсионные и медицинские программы для игроков и предоставить им больше возможностей влиять на управление турниром. Стороны пока не достигли соглашения.
Теннисисты требуют, чтобы организаторы турниров Большого шлема направляли на призовые 16% доходов с последующим увеличением доли до 22% к 2030 году.
В апреле организаторы Открытого чемпионата Франции объявили, что призовой фонд турнира вырос на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достиг 61,7 миллиона евро. Призовой фонд Уимблдона в 2026 году был увеличен на 20% - до 85,7 млн долларов.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
"Хочу забыть о теннисе и напиться": Соболенко о поражении от Осаки
5 июля, 21:48
 
ТеннисСпортФранцияАрина Соболенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нефтчи
    Динамо Мн
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Омония
    Кайрат
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Истанбул Башакшехир
    Интер Турку
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рейнджерс
    Сент-Этьен
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Zeleznicar Pancevo
    Брага
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала