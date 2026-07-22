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Жителя Орловской области обвинили в гибели сына из-за телефона - РИА Новости, 22.07.2026
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18:11 22.07.2026
Жителя Орловской области обвинили в гибели сына из-за телефона

Жителя Орловской области обвинили в гибели сына из-за неисправного телефона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Орловской области обвинили в причинении смерти по неосторожности собственному сыну.
  • Двухлетний мальчик сгорел в машине из-за неисправного телефона с поврежденным аккумулятором.
ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Жителя Орловской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности собственному сыну – мальчик сгорел в машине при пожаре, возникшем из-за неисправного телефона, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
"Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Троснянского района, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 8 июня обвиняемый возле дома в поселке Тросна Орловской области вместе с двухлетним сыном наводил порядок в автомобиле. Мужчина положил в салон машины свой телефон с поврежденным аккумулятором, а затем отправился в дом, оставив ребенка без присмотра. Мальчик забрался в автомобиль, в этот момент в салоне произошло возгорание из-за неисправного устройства. Ребенок получил термические ожоги, из-за которых скончался.
Уточняется, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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ПроисшествияОрловская областьРоссияТроснянский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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