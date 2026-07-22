Жителя Орловской области обвинили в гибели сына из-за телефона

ТУЛА, 22 июл – РИА Новости. Жителя Орловской области обвиняют в причинении смерти по неосторожности собственному сыну – мальчик сгорел в машине при пожаре, возникшем из-за неисправного телефона, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.

По данным ведомства, 8 июня обвиняемый возле дома в поселке Тросна Орловской области вместе с двухлетним сыном наводил порядок в автомобиле. Мужчина положил в салон машины свой телефон с поврежденным аккумулятором, а затем отправился в дом, оставив ребенка без присмотра. Мальчик забрался в автомобиль, в этот момент в салоне произошло возгорание из-за неисправного устройства. Ребенок получил термические ожоги, из-за которых скончался.