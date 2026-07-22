В Татарстане введут штрафы за отказ принимать на работу участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты госсовета Татарстана приняли законопроект, вводящий штрафы для работодателей за отказ принимать на работу участников СВО.

За неисполнение квоты по трудоустройству ветеранов СВО вводится административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Изменения в закон вступят в силу с 1 января 2027 года.

КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана приняли законопроект, вводящий штрафы для работодателей за отказ принимать на работу участников СВО, сообщила пресс-служба парламента республики.

"Принят законопроект о внесении изменений в республиканский кодекс об административных правонарушениях. Закон предусматривает введение штрафов для работодателей, которые не исполняют свои обязательства по трудоустройству ветеранов спецоперации", - говорится в сообщении.

Согласно действующему республиканскому закону о квотировании рабочих мест для участников СВО, работодателям организаций со штатной численностью свыше 200 человек устанавливается обязанность выделить 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников для трудоустройства ветеранов СВО.

"Теперь за неисполнение обозначенной квоты вводится административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей", - разъясняет парламент.