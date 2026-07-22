В Татарстане введут штрафы за отказ принимать на работу участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты госсовета Татарстана приняли законопроект, вводящий штрафы для работодателей за отказ принимать на работу участников СВО.
- За неисполнение квоты по трудоустройству ветеранов СВО вводится административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
- Изменения в закон вступят в силу с 1 января 2027 года.
КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана приняли законопроект, вводящий штрафы для работодателей за отказ принимать на работу участников СВО, сообщила пресс-служба парламента республики.
"Принят законопроект о внесении изменений в республиканский кодекс об административных правонарушениях. Закон предусматривает введение штрафов для работодателей, которые не исполняют свои обязательства по трудоустройству ветеранов спецоперации", - говорится в сообщении.
Согласно действующему республиканскому закону о квотировании рабочих мест для участников СВО, работодателям организаций со штатной численностью свыше 200 человек устанавливается обязанность выделить 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников для трудоустройства ветеранов СВО.
"Теперь за неисполнение обозначенной квоты вводится административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей", - разъясняет парламент.
Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях закрепляются за министерством труда, занятости и соцзащиты Татарстана. Изменения в закон вступят в силу с 1 января 2027 года.