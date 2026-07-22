Четыре танкера изменили маршрут в Красном море из-за хуситов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Четыре танкера изменили маршрут в Красном море после предупреждений хуситов.

Два танкера указали Суэцкий канал в качестве нового пункта назначения.

Другие два судна направили в качестве пункта назначения открытые воды Красного моря.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Четыре танкера изменили маршрут в Красном море после предупреждений правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), пишет агентство Четыре танкера изменили маршрут в Красном море после предупреждений правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), пишет агентство Рейтер

В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на блокаду аэропорта Саны

"Четыре танкера изменили свой навигационный курс в Красном море в среду, причем два из них указали Суэцкий канал в качестве нового пункта назначения после того, как йеменские хуситы предупредили суда избегать захода в порты Саудовской Аравии", - пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.

Другие два судна указали в качестве пункта назначения открытые воды Красного моря, пишет агентство со ссылкой на данные LSEG и MarineTraffic, а также анализ британской группы по управлению морскими рисками Vanguard.