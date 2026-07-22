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Четыре танкера изменили маршрут в Красном море из-за хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2026
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15:23 22.07.2026
Четыре танкера изменили маршрут в Красном море из-за хуситов, пишут СМИ

Рейтер: четыре танкера изменили маршрут в Красном море из-за хуситов

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре танкера изменили маршрут в Красном море после предупреждений хуситов.
  • Два танкера указали Суэцкий канал в качестве нового пункта назначения.
  • Другие два судна направили в качестве пункта назначения открытые воды Красного моря.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Четыре танкера изменили маршрут в Красном море после предупреждений правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), пишет агентство Рейтер.
В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на блокаду аэропорта Саны.
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"Четыре танкера изменили свой навигационный курс в Красном море в среду, причем два из них указали Суэцкий канал в качестве нового пункта назначения после того, как йеменские хуситы предупредили суда избегать захода в порты Саудовской Аравии", - пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.
Другие два судна указали в качестве пункта назначения открытые воды Красного моря, пишет агентство со ссылкой на данные LSEG и MarineTraffic, а также анализ британской группы по управлению морскими рисками Vanguard.
Также пятое судно, по всей видимости, развернулось в Аденском заливе в среду, указав в качестве следующего пункта назначения саудовский порт Джидда, говорится в статье.
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В миреКрасное мореЙеменСаудовская АравияАнсар Алла
 
 
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