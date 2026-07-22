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Сырский отреагировал на отставку, назвав сдачу Авдеевки одним из достижений - РИА Новости, 22.07.2026
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12:09 22.07.2026

Сырский отреагировал на отставку, назвав сдачу Авдеевки одним из достижений

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сырский, уволенный с поста главкома ВСУ, назвал сдачу Авдеевки и авантюру в Курской области, в ходе которой Киев потерял свыше 76 тысяч военных, достижениями.
  • Он также заявил, что продолжит службу в войсках, где его за безразличие к потерям называют "Мясником" и "Генералом 200".
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уволенный главком ВСУ Александр Сырский впервые отреагировал на свою отставку, опубликовав заявление со списком "достижений" украинской армии, назвав в их числе сдачу Авдеевки в Донбассе и авантюру в Курской области, в ходе которой Киев потерял свыше 76 тысяч военных.
"Сегодня я покидаю должность главнокомандующего вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сырского.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Он также перечислил события, которые произошли в его бытность главкомом ВСУ, в том числе отступление из Авдеевки в 2024 году, где украинские войска потеряли не менее 1,5 тысячи военнослужащих, а также вторжение в Курскую область, при отступлении из которой ВСУ потеряли более 76 тысяч солдат и офицеров. При этом Сырский пообещал, что продолжит службу в войсках, где его за безразличие к потерям называют "Мясником" и "Генералом 200".
Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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В миреАвдеевкаКурская областьКиевАлександр СырскийМихаил ФедоровМихаил ДрапатыйВооруженные силы Украины
 
 
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