Сырский отреагировал на отставку, назвав сдачу Авдеевки одним из достижений

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уволенный главком ВСУ Александр Сырский впервые отреагировал на свою отставку, опубликовав заявление со списком "достижений" украинской армии, назвав в их числе сдачу Авдеевки в Донбассе и авантюру в Курской области, в ходе которой Киев потерял свыше 76 тысяч военных.

Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.