В окружении телеведущего Сырникова назвали причину его смерти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведущий программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас" Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет.
- Причиной смерти стало внезапное внутреннее кровотечение.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Причиной смерти ведущего "Монастырской кухни" на телеканале "Спас" Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение, сообщили РИА Новости в его окружении.
В среду телеканал "Спас" сообщил, что ведущий программы "Монастырская кухня" скончался в возрасте 60 лет.
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"Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.