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В окружении телеведущего Сырникова назвали причину его смерти - РИА Новости, 22.07.2026
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20:51 22.07.2026
В окружении телеведущего Сырникова назвали причину его смерти

РИА Новости: причиной смерти телеведущего Сырникова стало внезапное кровотечение

© Фото : Телеканал СПАС/TelegramМаксим Сырников
Максим Сырников - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Телеканал СПАС/Telegram
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас" Максим Сырников скончался в возрасте 60 лет.
  • Причиной смерти стало внезапное внутреннее кровотечение.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Причиной смерти ведущего "Монастырской кухни" на телеканале "Спас" Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение, сообщили РИА Новости в его окружении.
В среду телеканал "Спас" сообщил, что ведущий программы "Монастырская кухня" скончался в возрасте 60 лет.
«
"Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.
 
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