Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и боевую бронированную машину в зоне действий группировки "Запад".
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и бронемашину в зоне действий группировки "Запад", сообщило Минобороны России.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", - говорится в сообщении.
Помимо этого, как отметили в военном ведомстве, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, поразили живую силу и технику механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Изюм, Студенок, Комаровка Харьковской области и Татьяновка ДНР.