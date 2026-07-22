ВСУ за сутки потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ.
- ВСУ потеряли более 140 военных, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия за сутки.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 140 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Малотарановка, Краматорск, Николаевка и Дружковка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке.