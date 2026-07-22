ВС России продолжают наступление, заявил Песков

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в рамках СВО продолжают наступательные действия по всей ширине фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта", - сказал он.