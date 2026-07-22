Боец рассказал, какие подарки получают военные на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы на СВО хранят детские письма, рисунки и самодельных Чебурашек как символы заботы, которые поддерживают их дух.

Подразделениям регулярно приходит гуманитарная помощь, включая коробку с детскими посланиями и игрушками.

Духовная поддержка из храмов в виде крестиков и иконок также имеет большое значение для бойцов.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бойцы на СВО хранят детские письма, рисунки и самодельных Чебурашек не как сувениры, а как маленькие символы заботы, которые поддерживают их дух, рассказал РИА Новости военнослужащий Московского военного округа с позывным Чита.

Как рассказал Чита, всем подразделениям регулярно приходит гуманитарная помощь от неравнодушных людей — продукты, вещи, медикаменты.

"Но больше всего для нас ценна отдельная коробка с детскими письмами, рисунками и даже вязаными игрушками", — отметил боец.

По его словам, особое место в этой нематериальной поддержке занимают Чебурашки — игрушки, которые дети шьют в школах.

"Бойцы воспринимают их не как обычные сувениры, а как маленькие символы заботы. Мы их берем с собой или размещаем на полках в местах, где проводим больше времени. Их берут с собой, хранят на виду, иногда размещают там, где проводят больше всего времени", — рассказал собеседник агентства.

Не менее значимой оказывается и духовная поддержка из храмов — в посылки вкладывают крестики и иконки.

"От церквей тоже часто приходит гуманитарная помощь, а также крестики и иконки, что для многих бойцов не просто религиозные атрибуты, а знак того, что о них помнят и за них молятся. Люди помогают, и это очень приятно, за что им большое спасибо", — подчеркнул Чита.

Он добавил, что такие посылки вдохновляют абсолютно всех бойцов и не дают забыть, ради чего они продолжают спецоперацию.