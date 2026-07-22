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Донцова уверена, что хозяин собаки, напавшей на ее внука, понесет наказание - РИА Новости, 22.07.2026
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18:15 22.07.2026
Донцова уверена, что хозяин собаки, напавшей на ее внука, понесет наказание

Дарья Донцова уверена, что хозяин напавшей на ее внука собаки понесет наказание

© РИА Новости / Евгений ОдиноковДарья Донцова
Дарья Донцова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дарья Донцова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На семилетнего внука Дарьи Донцовой напала соседская собака в селе Дубцы.
  • Хозяин собаки установлен, им оказался 75-летний местный житель, который выгуливал животное без намордника.
  • Прокуратура Подмосковья проконтролирует установление обстоятельств нападения и рассмотрит вопрос о взыскании с владельцев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение мальчика.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Писательница Дарья Донцова в беседе с РИА Новости выразила уверенность, что хозяин собаки, напавшей на ее внука в Московской области, понесет заслуженное наказание.
Ранее в своем Telegram-канале писательница Дарья Донцова сообщила, что на ее семилетнего внука Сашу, который играл у ворот дома в селе Дубцы, напала соседская собака, а ее хозяин стоял и наблюдал, но животное не отогнал. По ее словам, ребенка спас проходивший мимо мужчина - он бросился на пса, прогнал его и сам был укушен. Донцова утверждает, что собака нападала и на других жителей деревни.
"Этим делом сейчас занимается УВД (сельского поселения) Успенское. И я очень надеюсь, нет, я не надеюсь, я знаю, что этот человек получит заслуженное наказание", - отметила писательница.
В пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в полицию поступило сообщение от 54-летнего мужчины, что его семилетнего сына покусала собака. В результате происшествия у ребенка диагностированы укушенные раны, ему оказана необходимая медицинская помощь. Хозяин собаки установлен, им оказался 75-летний местный житель, он выгуливал животное без намордника.
В прокуратуре Подмосковья сообщили, что надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств нападения собаки на ребенка, а также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельцев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение мальчика.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Дарья ДонцоваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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