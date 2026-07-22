Донцова уверена, что хозяин собаки, напавшей на ее внука, понесет наказание

Краткий пересказ от РИА ИИ На семилетнего внука Дарьи Донцовой напала соседская собака в селе Дубцы.

Хозяин собаки установлен, им оказался 75-летний местный житель, который выгуливал животное без намордника.

Прокуратура Подмосковья проконтролирует установление обстоятельств нападения и рассмотрит вопрос о взыскании с владельцев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение мальчика.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Писательница Дарья Донцова в беседе с РИА Новости выразила уверенность, что хозяин собаки, напавшей на ее внука в Московской области, понесет заслуженное наказание.

Ранее в своем Telegram-канале писательница Дарья Донцова сообщила, что на ее семилетнего внука Сашу, который играл у ворот дома в селе Дубцы, напала соседская собака, а ее хозяин стоял и наблюдал, но животное не отогнал. По ее словам, ребенка спас проходивший мимо мужчина - он бросился на пса, прогнал его и сам был укушен. Донцова утверждает, что собака нападала и на других жителей деревни.

"Этим делом сейчас занимается УВД (сельского поселения) Успенское. И я очень надеюсь, нет, я не надеюсь, я знаю, что этот человек получит заслуженное наказание", - отметила писательница.

В пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в полицию поступило сообщение от 54-летнего мужчины, что его семилетнего сына покусала собака. В результате происшествия у ребенка диагностированы укушенные раны, ему оказана необходимая медицинская помощь. Хозяин собаки установлен, им оказался 75-летний местный житель, он выгуливал животное без намордника.