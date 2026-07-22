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Суд рассмотрит иск Емельяненко к АСТ - РИА Новости, 22.07.2026
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16:23 22.07.2026
Суд рассмотрит иск Емельяненко к АСТ

Суд рассмотрит иск Федора Емельяненко к издательству АСТ на 13 млн рублей

© Фото : официальный сайт FIASФедор Емельяненко
Федор Емельяненко - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : официальный сайт FIAS
Федор Емельяненко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останкинский районный суд Москвы рассмотрит иск Федора Емельяненко к ООО «Издательство АСТ» и писательнице Анастасии Ивановой почти на 13 миллионов рублей.
  • Емельяненко требует взыскать с ответчиков компенсацию, прекратить распространение книги «Легенда ММА — Федор Емельяненко», удалить его изображение из промо-материалов и изъять экземпляры книги из оборота.
  • Емельяненко также требует признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство, обязать исключить или исправить спорные фрагменты.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы рассмотрит иск знаменитого бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко к ООО "Издательство АСТ" и писательнице Анастасии Ивановой почти на 13 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Емельяненко Ф.В. требует взыскать солидарно с ответчиков 12 миллионов 660 000 тысяч рублей в счет упущенной выгоды и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда; обязать прекратить распространение и рекламу книги в текущем оформлении, удалить его изображение из всех промо-материалов во всех каналах распространения (включая маркетплейсы и социальные сети) и обеспечить изъятие из оборота и прекращение реализации экземпляров книги, прекратить ее допечатку и производство экземпляров в таком виде", - сообщили в инстанции.
Как следует из искового заявления, в 2025 году издательство АСТ издало книгу "Легенда ММА — Фёдор Емельяненко" (автор Иванова А.А. - псевдоним Аля Рогожкина) в серии "Звёзды отечественного спорта для детей", на обложке которой размещено фото Емельяненко, а также использовано его имя в названии и оформлении. Книга распространяется через магазины и маркетплейсы, включая онлайн-платформы. Емельяненко не давал издательству согласия на использование его изображения на обложке и в промо-материалах, а также согласия на коммерческое использование его имени в составе товара и его продвижении.
Как добавили в инстанции, Емельяненко также требует признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство и обязать исключить/исправить спорные фрагменты и при дальнейшей реализации печатных экземпляров обеспечить вкладыш (лист-вклейку) с опровержением, разместить опровержение на официальных страницах/карточках товара.
Стороны не достигли соглашения в досудебном урегулировании спора. Дата рассмотрения иска не назначена.
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