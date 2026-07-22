Кассацию по иску УК "Первая" к Euroclear Bank перенесли

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Московского округа отложил рассмотрение кассационной жалобы АО "Управляющая компания „Первая“" на судебные акты двух инстанций, которые отклонили иск о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 130 миллиардов рублей, до 26 августа.

Истец просит взыскать убытки в размере стоимости заблокированных на счетах НРД в депозитарии ответчика из-за международных санкций ценных бумаг.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отложил на 26 августа рассмотрение кассационной жалобы АО "Управляющая компания "Первая" на судебные акты двух инстанций, которые отклонили его иск о взыскании с бельгийского Euroclear Bank в сумме порядка 130 миллиардов рублей по текущему курсу.

Такой общий размер, который хочет АО "Управляющая компания "Первая", складывается из более 1,5 миллиардов долларов, более 110,1 миллиона евро, более 1,6 миллиарда рублей и менее значительных сумм еще в девяти валютах.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, слушания снова перенесены в ожидании позиции Верховного суда РФ по аналогичным спорам.

В этом иске УК "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") попросила взыскать с Euroclear Bank убытки в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг. Как пояснили представители сторон в суде, номинированные в иностранных валютах ценные бумаги, принадлежащие российским клиентам истца, в 2022 году были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии ответчика из-за международных санкций.

В первой инстанции – арбитражном суде Москвы – истец ранее заявил, что УК "Первая" лишена возможности распоряжаться бумагами по вине ответчика, который незаконно следует антироссийским санкциям. При этом перспективы отмены санкций не усматриваются, а попытка истца добиться снятия разблокировки закончилась неудачей, отметил юрист. Он поддержал требование о взыскании полной рыночной стоимости ценных бумаг.

Представитель ответчика заявил, что в случае удовлетворения иска у истца будет неосновательное обогащение – бумаги останутся у него, а кроме того, он получит еще и их стоимость. Также, по словам ответчика, стоимость бумаг истца нельзя оценивать исходя из их цены на рынке, так как даже в случае гипотетической разблокировки у истца в условиях санкций возникли бы сложности с продажей бумаг на зарубежных рынках, и распорядиться ими можно только с дисконтом на российском рынке.

Суд в своем решении, в частности, отметил, что "удовлетворение требования истца о взыскании в его пользу стоимости облигаций (еврооблигаций), право на которые им не утрачено, а срок погашения не наступил, приведет к неосновательному обогащению истца". Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре поддержал решение.