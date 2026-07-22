Суд оштрафовал новую владелицу жеребца Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы назначил индивидуальному предпринимателю Анастасии Богдановой судебную неустойку в тысячу рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

От нее требовали предоставить документы, касающиеся перехода права собственности на жеребца по кличке Карантинус, полученного от Елены Блиновской.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской назначил индивидуальному предпринимателю Анастасии Богдановой судебную неустойку в 1 тысячу рублей за каждый день неисполнения судебного акта о предоставлении документов, касающихся полученного ею от "королевы марафонов" жеребца по кличке Карантинус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд еще в декабре по заявлению финуправляющего Марии Ознобихиной истребовал у Богдановой "договор купли-продажи лошади или иной документ, на основании которого произошел переход права собственности на жеребца по кличке Карантинус (масть – серая; порода – Великопольская; год рождения 2010; паспорт №011966) от Блиновской Е.О. к Богдановой А.В., со всеми приложениями и дополнениями к нему".

Суд также запросил доказательства исполнения со стороны Богдановой обязательств по оплате и акт приема-передачи жеребца. Соответствующие сведения предприниматель должна была направить в суд в течение десяти дней с момента получения судебного акта.

Определение суда не было исполнено, поэтому Ознобихина направила заявление "о взыскании с Богдановой Анастасии Викторовны судебной неустойки в размере 1 000,00 руб. за неисполнение определения суда от 30.12.2025 за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта". Суд в среду заявление полностью удовлетворил.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.