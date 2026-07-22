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Суд оштрафовал новую владелицу жеребца Блиновской - РИА Новости, 22.07.2026
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14:49 22.07.2026
Суд оштрафовал новую владелицу жеребца Блиновской

Новой владелице жеребца Блиновской Богдановой назначили судебную неустойку

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы назначил индивидуальному предпринимателю Анастасии Богдановой судебную неустойку в тысячу рублей за каждый день неисполнения судебного акта.
  • От нее требовали предоставить документы, касающиеся перехода права собственности на жеребца по кличке Карантинус, полученного от Елены Блиновской.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской назначил индивидуальному предпринимателю Анастасии Богдановой судебную неустойку в 1 тысячу рублей за каждый день неисполнения судебного акта о предоставлении документов, касающихся полученного ею от "королевы марафонов" жеребца по кличке Карантинус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд еще в декабре по заявлению финуправляющего Марии Ознобихиной истребовал у Богдановой "договор купли-продажи лошади или иной документ, на основании которого произошел переход права собственности на жеребца по кличке Карантинус (масть – серая; порода – Великопольская; год рождения 2010; паспорт №011966) от Блиновской Е.О. к Богдановой А.В., со всеми приложениями и дополнениями к нему".
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Суд также запросил доказательства исполнения со стороны Богдановой обязательств по оплате и акт приема-передачи жеребца. Соответствующие сведения предприниматель должна была направить в суд в течение десяти дней с момента получения судебного акта.
Определение суда не было исполнено, поэтому Ознобихина направила заявление "о взыскании с Богдановой Анастасии Викторовны судебной неустойки в размере 1 000,00 руб. за неисполнение определения суда от 30.12.2025 за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта". Суд в среду заявление полностью удовлетворил.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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