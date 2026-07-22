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Суд приговорил украинца к тюрьме за подготовку теракта на Кубани - РИА Новости, 22.07.2026
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12:35 22.07.2026 (обновлено: 13:04 22.07.2026)
Суд приговорил украинца к тюрьме за подготовку теракта на Кубани

Суд приговорил украинца к 24 годам тюрьмы за подготовку теракта на Кубани

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Украины Ян Гаупт* приговорен к 24 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге в Краснодарском крае.
  • В 2022-2025 годах подсудимый установил контакт с представителем украинских спецслужб и согласился на сотрудничество.
  • 15 мая 2025 года Гаупт* был задержан до совершения теракта.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина Украины Яна Гаупта*, планировавшего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в 2022-2025 годах подсудимый установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, согласившись на конфиденциальное сотрудничество.
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Так, 12 мая 2025 года Гаупт* получил задание подготовить и совершить теракт на территории Краснодарского края. В тот же день он забрал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и перепрятал его в другое место.
На следующий день Гаупт* получил от куратора координаты железнодорожных путей, подлежащих подрыву, и, изучив маршруты подъезда и отхода, дал согласие на выполнение задания.
Для совершения теракта он начал подготовку к нему, однако 15 мая 2025 года его задержали.
Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело было возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном хранении взрывных устройств и оказании помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Приговор в законную силу еще не вступил.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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