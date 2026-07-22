Суд приговорил украинца к тюрьме за подготовку теракта на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданин Украины Ян Гаупт* приговорен к 24 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге в Краснодарском крае.

В 2022-2025 годах подсудимый установил контакт с представителем украинских спецслужб и согласился на сотрудничество.

15 мая 2025 года Гаупт* был задержан до совершения теракта.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина Украины Яна Гаупта*, планировавшего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель суда.

По его данным, в 2022-2025 годах подсудимый установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, согласившись на конфиденциальное сотрудничество.

Так, 12 мая 2025 года Гаупт* получил задание подготовить и совершить теракт на территории Краснодарского края . В тот же день он забрал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и перепрятал его в другое место.

На следующий день Гаупт* получил от куратора координаты железнодорожных путей, подлежащих подрыву, и, изучив маршруты подъезда и отхода, дал согласие на выполнение задания.

Для совершения теракта он начал подготовку к нему, однако 15 мая 2025 года его задержали.

Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело было возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном хранении взрывных устройств и оказании помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Приговор в законную силу еще не вступил.