Фигурантам дела о хищении при создании платформы "Горизонт" добавили штрафы

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве дополнительно назначил трем фигурантам дела о хищении при разработке соцсети для учителей "Горизонт" штрафы по одному миллиону рублей.

Ранее их приговорили к срокам от пяти до семи лет.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Суд в Москве дополнительно назначил трем фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств при разработке социальной сети для учителей "Горизонт" штрафы по одному миллиону рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее суд приговорил к срокам от пяти до семи лет бывшего руководителя проекта "Гостех" Ярослава Демченко, экс-гендиректора ООО "РСВ" Антона Аникина и менеджера ООО "Клевер" Артема Прошко по обвинению в особо крупном мошенничестве. С них также взыскали 36 миллионов рублей в пользу "Центра просветительских инициатив".

По данным следствия, фигуранты с помощью подконтрольных компаний похитили бюджетные средства при создании платформы управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт": обвиняемые после заключения контракта лишь создавали видимость его исполнения, работы были выполнены частично и не соответствовали требованиям техзадания.

Как следует из судебных материалов, приговор обжаловала прокуратура, считая, что суд необоснованно не назначил фигурантам дополнительные виды наказания. Это повлекло "необоснованное улучшение положения осужденных", подчеркнул прокурор.

Апелляционная инстанция согласилась с этими доводами. Каждого фигуранта, как сообщается в материалах, оштрафовали на миллион рублей, кроме того, Демченко и Аникина на два года лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах.

В то же время суд отклонил жалобы адвокатов обвиняемых, которые просили отменить или смягчить приговор, сказано в материалах.