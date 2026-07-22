Суд начал слушание дело нациста Оберландера

Было установлено, что нацистская Германия и ее союзные государства планировали избавиться от всего местного населения для колонизации территории СССР. Для этого с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды 10а приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной территории Ростовской области и Краснодарского края РСФСР.