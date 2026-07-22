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Суд начал слушание дело нациста Оберландера - РИА Новости, 22.07.2026
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10:26 22.07.2026
Суд начал слушание дело нациста Оберландера

Суд в Ростове приступил к слушанию дела нациста Оберландера

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию уголовного дела Гельмута Оберландера, обвиняемого в геноциде во времена Великой Отечественной войны.
  • Оберландеру инкриминируют преступления против мира и безопасности человечества, он умер в Канаде в 2021 году.
  • Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды 10а участвовали в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной территории Ростовской области и Краснодарского края с августа по ноябрь 1942 года.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию уголовного дела Гельмута Оберландера, обвиняемого в геноциде во времена Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Умерший в Канаде в 2021 году Оберландер обвиняется по статье 357 УК РФ "Геноцид". Ему инкриминируют преступления против мира и безопасности человечества во времена Великой Отечественной войны.
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В среду суд установил личность обвиняемого, разъяснил присутствующим регламент заседания.
"Суд приступает к судебному следствию по делу", - сказала судья.
Было установлено, что нацистская Германия и ее союзные государства планировали избавиться от всего местного населения для колонизации территории СССР. Для этого с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды 10а приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной территории Ростовской области и Краснодарского края РСФСР.
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