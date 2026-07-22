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На Ставрополе дважды за день задержали пьяную автомобилистку без прав - РИА Новости, 22.07.2026
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23:37 22.07.2026
На Ставрополе дважды за день задержали пьяную автомобилистку без прав

Жительницу Ставрополья дважды за сутки задержали пьяной за рулем разных машин

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ставропольском крае сотрудники ГИБДД дважды за сутки задержали женщину за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
  • Женщина, лишенная прав в 2023 году, отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
  • За каждое нарушение женщине грозит арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 45 тысяч рублей.
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции в Ставропольском крае дважды за сутки задержали местную жительницу, которая оба раза находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
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"Накануне ночью при патрулировании проспекта Кулакова города Ставрополя автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой находилась 23-летняя жительница Георгиевского муниципального округа с признаками опьянения. Женщина призналась, что употребляла спиртное, но проходить освидетельствование на состояние опьянения отказалась", - говорится в сообщении.

Автоинспекторы также выяснили, что женщина в 2023 году была лишена прав за выезд на полосу встречного движения и не получила их после истечения срока лишения.
"Вечером того же дня гражданка была вновь остановлена автоинспекторами, но уже за рулем другого автомобиля. Ей вновь было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что был получен отказ", - отметили в ведомстве.
В отношении женщины составили два административных материала за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, за каждое нарушение ей грозит арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 45 тысяч рублей.
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