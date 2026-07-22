Одного пострадавшего при атаке БПЛА на Ставрополье госпитализировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После атаки БПЛА на логистический центр в Невинномысске на Ставрополье пострадал один человек.
- Угрозы жизни пострадавшего нет.
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Один из пяти пострадавших после атаки БПЛА на логистический центр в Невинномысске на Ставрополье госпитализирован, угрозы его жизни нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В среду Владимиров сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам.
"Есть обновление данных по пострадавшим. Одного из ранее обратившихся за медпомощью решили госпитализировать, угрозы жизни нет", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18