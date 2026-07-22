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Губернатор Ставрополья поставил задачи по строительству крупных соцобъектов - РИА Новости, 22.07.2026
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Ставропольский край
 
15:08 22.07.2026
Губернатор Ставрополья поставил задачи по строительству крупных соцобъектов

Владимиров поставил задачи по строительству соцобъектов в Ставропольском крае

© Фото : Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание по строительству ключевых объектов социальной сферы, которые сейчас возводятся с привлечением финансирования из бюджетов разных уровней, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В обсуждении в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители краевых министерств и главы округов, в которых ведутся стройки.
Среди объектов, которые будут введены в эксплуатацию уже в скором будущем, – детский сад на 300 мест в Михайловске по улице Ботанической и школа на 1,55 тысячи мест в Ставрополе по улице Андрея Голуба, которые планируется открыть в 2027 году. А также многофункциональный культурный центр "Россия" на 1,2 тысячи мест в Кисловодске. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Как уточнили в пресс-службе, губернатор потребовал от министерства строительства края совместно с администрациями муниципалитетов обеспечить контроль качества и сроков исполнения работ.
"Мы привлекли значительные средства федерального бюджета, чтобы в крае быстрее появились важные для людей объекты. Всем внимательно подойти к соблюдению сроков исполнения работ и их качеству. Жители края ждут эти школы, детские сады, объекты культуры и спорта. Мы должны оправдать ожидания земляков", – приводит пресс-служба слова Владимирова.
 
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