Губернатор Ставрополья поставил задачи по строительству крупных соцобъектов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание по строительству ключевых объектов социальной сферы, которые сейчас возводятся с привлечением финансирования из бюджетов разных уровней, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В обсуждении в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители краевых министерств и главы округов, в которых ведутся стройки.

Среди объектов, которые будут введены в эксплуатацию уже в скором будущем, – детский сад на 300 мест в Михайловске по улице Ботанической и школа на 1,55 тысячи мест в Ставрополе по улице Андрея Голуба, которые планируется открыть в 2027 году. А также многофункциональный культурный центр "Россия" на 1,2 тысячи мест в Кисловодске. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Как уточнили в пресс-службе, губернатор потребовал от министерства строительства края совместно с администрациями муниципалитетов обеспечить контроль качества и сроков исполнения работ.