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Постпред США при НАТО рассказал о переговорах с Зеленским в Киеве - РИА Новости, 22.07.2026
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23:33 22.07.2026
Постпред США при НАТО рассказал о переговорах с Зеленским в Киеве

Постоянный представитель США при НАТО Уитакер провел переговоры с Зеленским

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэттью Уитакер сообщил о переговорах в Киеве с Владимиром Зеленским.
  • Переговоры были посвящены реализации сделки Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о проведенных в Киеве переговорах с Владимиром Зеленским, посвященных реализации сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
Уитакер отметил, что после саммита НАТО в Киеве состоялись встречи с Зеленским и высшим руководством. "Мы обсудили заключение сделки президента Трампа по беспилотникам и продвижение вопроса с перехватчиками для Patriot", - написал Уитакер в соцсети X.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что Вашингтон пока не принял решение по запросу Зеленского о передаче дополнительных систем ПВО.
В июне Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.
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