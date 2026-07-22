Постпред США при НАТО рассказал о переговорах с Зеленским в Киеве

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о проведенных в Киеве переговорах с Владимиром Зеленским, посвященных реализации сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что Вашингтон пока не принял решение по запросу Зеленского о передаче дополнительных систем ПВО.

В июне Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.