Краткий пересказ от РИА ИИ Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий устроили перепалку во время слушаний с участием постпреда Вашингтона при ООН Майкла Уолтца.

Конгрессмен-демократ Брэд Шерман требовал вернуть ему время, перебивая Уолтца во время его ответа по Ирану.

Председатель комитета конгрессмен-республиканец Брайан Маст встал на сторону Уолтца, позволив ему продолжить ответ.

ВАШИНГТОН, 22 июля — РИА Новости. Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий устроили перепалку во время слушаний с участием постпреда Вашингтона при ООН Майкла Уолтца из-за ответов американского дипломата.

Начало межпартийной конфронтации положил конгрессмен-демократ Брэд Шерман, который принялся перебивать Уолтца во время его ответа по Ирану , когда постпред рассказывал о принятых резолюциях ООН , согласно которым Иран не должен обладать ядерным оружием.

« "Я требую вернуть свое время, я требую вернуть свое время", - принялся повторять Шерман, не дожидаясь завершения ответа Уолтца. Законодатель обратился к председателю комитета конгрессмену-республиканцу Брайану Масту с требованием навести порядок на слушаниях.

Однако глава комитета встал на сторону Уолтца, позволив ему продолжить ответ.

"Вы задали ему вопрос. Он пытается ответить", - сказал Маст Шерману.

После этого в поддержку Шермана вступился еще один конгрессмен-демократ Грегори Микс, утверждая, что во время слушаний время принадлежит члену комитета, а не приглашенному лицу.