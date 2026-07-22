В конгрессе США устроили перепалку из-за ответов Уолтца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий устроили перепалку во время слушаний с участием постпреда Вашингтона при ООН Майкла Уолтца.
- Конгрессмен-демократ Брэд Шерман требовал вернуть ему время, перебивая Уолтца во время его ответа по Ирану.
- Председатель комитета конгрессмен-республиканец Брайан Маст встал на сторону Уолтца, позволив ему продолжить ответ.
ВАШИНГТОН, 22 июля — РИА Новости. Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий устроили перепалку во время слушаний с участием постпреда Вашингтона при ООН Майкла Уолтца из-за ответов американского дипломата.
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"Я требую вернуть свое время, я требую вернуть свое время", - принялся повторять Шерман, не дожидаясь завершения ответа Уолтца. Законодатель обратился к председателю комитета конгрессмену-республиканцу Брайану Масту с требованием навести порядок на слушаниях.
Однако глава комитета встал на сторону Уолтца, позволив ему продолжить ответ.
"Вы задали ему вопрос. Он пытается ответить", - сказал Маст Шерману.
После этого в поддержку Шермана вступился еще один конгрессмен-демократ Грегори Микс, утверждая, что во время слушаний время принадлежит члену комитета, а не приглашенному лицу.
"Не задавайте вопросы, если не хотите получать ответы", - заключил Маст по итогам затянувшейся на несколько минут перепалки.