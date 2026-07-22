Трамп делает все возможное для урегулирования на Украине, заявил Уолтц

ВАШИНГТОН, 22 июля - РИА Новости. Американский президент США Дональд Трамп делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, утверждает постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.