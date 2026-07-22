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Трамп делает все возможное для урегулирования на Украине, заявил Уолтц - РИА Новости, 22.07.2026
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23:00 22.07.2026 (обновлено: 23:17 22.07.2026)
Трамп делает все возможное для урегулирования на Украине, заявил Уолтц

Постпред Уолтц: Трамп делает все, чтобы остановить конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПостоянный представитель США при ООН Майк Уолц
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что Трамп делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине.
  • По мнению Уолца, несмотря на усилия Вашингтона, Москве и Киеву пока не удалось заключить мирного соглашения.
ВАШИНГТОН, 22 июля - РИА Новости. Американский президент США Дональд Трамп делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, утверждает постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
"Президент делает все, что в его силах, чтобы остановить войну... Несмотря на невероятные усилия, предпринятые им (Трампом - ред.) и его командой, это дело вызывает сильное разочарование", - сказал Уолц на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
По его мнению, несмотря на усилия Вашингтона, Москве и Киеву пока не удалось заключить мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
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