Трамп делает все возможное для урегулирования на Украине, заявил Уолтц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что Трамп делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине.
- По мнению Уолца, несмотря на усилия Вашингтона, Москве и Киеву пока не удалось заключить мирного соглашения.
ВАШИНГТОН, 22 июля - РИА Новости. Американский президент США Дональд Трамп делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, утверждает постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
"Президент делает все, что в его силах, чтобы остановить войну... Несмотря на невероятные усилия, предпринятые им (Трампом - ред.) и его командой, это дело вызывает сильное разочарование", - сказал Уолц на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
По его мнению, несмотря на усилия Вашингтона, Москве и Киеву пока не удалось заключить мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.