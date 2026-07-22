В Иране предупредили о последствиях ударов США по инфраструктуре страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Командующий военно-космическими силами КСИР Ирана Мусави заявил, что удары США по иранским мостам и электростанциям приведут к проблемам с электричеством у союзников Вашингтона.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно в Ормузском проливе.

Центральное штабное командование "Хатам аль-Анбия" заявило, что в случае реализации угроз США атаковать инфраструктуру Ирана, Тегеран нанесет удары по объектам нефтяной, газовой, экономической и электрогенерирующей инфраструктуре на Ближнем Востоке и не позволит экспортировать нефть из региона.

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Если США нанесут удары по иранским электростанциям и мостам, союзников Вашингтона будет ждать проблемы с электричеством, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Маджид Мусави.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе.

"Если наши мосты и электростанции будут атакованы, то неизбежно произойдут отключения электричества у союзников (США - ред.)", - приводит слова Мусави пресс-служба КСИР.

В свою очередь, центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что в случае реализации угроз США атаковать инфраструктуру Ирана, Тегеран не только не позволит экспортировать нефть из региона, но и нанесет удары по объектам нефтяной, газовой, экономической и электрогенерирующей инфраструктуре на Ближнем Востоке.

"Повторяющиеся угрозы преступных США и армии этой страны приведут лишь к разрастанию войны в регионе и даже за его пределами", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.