США создают дешевую ракету специально против дронов, рассказал Коротченко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США создают ракету-перехватчик PAC-3 ACE для зенитно-ракетного комплекса Patriot специально для борьбы с беспилотниками.
- Стоимость новой ракеты PAC-3 ACE может составить до миллиона долларов за единицу, что более чем в два раза дешевле по сравнению со стоимостью существующих ракет PAC-3 MSE.
- Ракеты нового типа являются ответом на изменение конфигурации средств воздушного нападения и адаптацией под современные типы военных конфликтов.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. США создают дешевую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для зенитно-ракетного комплекса Patriot специально для борьбы с беспилотниками, а ее стоимость может составить до миллиона долларов за единицу, рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее компания Lockheed Martin представила новые ракеты-перехватчики PAC-3 ACE для ЗРК Patriot, производство которых будет обходиться более чем в два раза дешевле, чем существующая система перехвата PAC-3 MSE (около 4 миллиона долларов за ракету). Новые ракеты будут оснащены стандартным программным обеспечением и будут производиться совместно с европейскими партнерами.
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"Очевидно стремление производителей современных средств ПВО-ПРО иметь в комплекте существующих ЗРК и ЗРС относительно дешевые при массовом производстве зенитные ракеты, адаптированные в первую очередь для поражения БПЛА", — сказал Коротченко.
По его словам, нынешние ракеты к комплексу Patriot PAC-3 "нерационально использовать для уничтожения беспилотников, поскольку ценовые параметры, темпы производства не позволяют в полной мере использовать такие классы управляемых ракет для борьбы с ними", а стоимость новой ракеты PAC-3 ACE может составить до миллиона долларов.
"Именно поэтому новая, малогабаритная, дешевая, относительно несложная в производстве ракета нового типа — это ответ на изменение конфигурации средств воздушного нападения и адаптация под те типы военных конфликтов, которые будут характерны на нынешнем этапе, как минимум, на протяжении ближайших 10-15 лет", — резюмировал Коротченко.
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