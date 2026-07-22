США создают дешевую ракету специально против дронов, рассказал Коротченко

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. США создают дешевую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для зенитно-ракетного комплекса Patriot специально для борьбы с беспилотниками, а ее стоимость может составить до миллиона долларов за единицу, рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Очевидно стремление производителей современных средств ПВО-ПРО иметь в комплекте существующих ЗРК и ЗРС относительно дешевые при массовом производстве зенитные ракеты, адаптированные в первую очередь для поражения БПЛА", — сказал Коротченко.

По его словам, нынешние ракеты к комплексу Patriot PAC-3 "нерационально использовать для уничтожения беспилотников, поскольку ценовые параметры, темпы производства не позволяют в полной мере использовать такие классы управляемых ракет для борьбы с ними", а стоимость новой ракеты PAC-3 ACE может составить до миллиона долларов.