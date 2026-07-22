Источник предупредил о последствиях атаки США на ядерные объекты Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака США на ядерные объекты Ирана будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе, сообщил осведомленный военный источник в Иране.
- Трамп заявил, что любые места в Иране, связанные с ядерной программой Тегерана, будут подвергнуты мощным атакам.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Атака США на ядерные объекты Ирана будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе, сообщил РИА Новости осведомленный военный источник в Иране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что любое место в Иране, которое, по мнению Вашингтона, связано с ядерной программой Тегерана, будет подвержено мощным атакам.
"Угрозы США вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана расцениваются как опасная эскалация напряженности и любая новая атака на эти объекты будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе", - сказал собеседник агентства.
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Израиль передал США данные разведки о перемещении Ираном тысяч центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикакс. По информации издания, израильские власти пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам Тегерана.