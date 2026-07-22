Источник предупредил о последствиях атаки США на ядерные объекты Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Атака США на ядерные объекты Ирана будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе, сообщил осведомленный военный источник в Иране.

Трамп заявил, что любые места в Иране, связанные с ядерной программой Тегерана, будут подвергнуты мощным атакам.

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Атака США на ядерные объекты Ирана будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе, сообщил РИА Новости осведомленный военный источник в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что любое место в Иране, которое, по мнению Вашингтона, связано с ядерной программой Тегерана, будет подвержено мощным атакам.

"Угрозы США вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана расцениваются как опасная эскалация напряженности и любая новая атака на эти объекты будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе", - сказал собеседник агентства.