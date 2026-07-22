Парламент Болгарии разрешил размещение самолетов США на авиабазе "Безмер"

Краткий пересказ от РИА ИИ Народное собрание Болгарии разрешило размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе «Безмер».

Правительство Болгарии получило запрос от посольства США о размещении до восьми самолетов-заправщиков и до 250 военнослужащих США и передало его на рассмотрение парламенту.

Депутаты правящей коалиции обеспечили 136 голосов в поддержку размещения, в то время как оппозиционные фракции либо отказались от голосования, либо голосовали против.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии разрешило размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе "Безмер", хотя оппозиционные фракции или отказались от голосования, или голосовали против, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Ранее премьер-министр страны Румен Радев сообщил, что посольство США 17 июля направило ноту относительно размещения до восьми самолетов-заправщиков на авиабазе "Безмер" в Ямбольской области (юго-восток Болгарии). Правительство передало этот запрос на рассмотрение парламенту.

Депутаты правящей коалиции "Прогрессивная Болгария" и партии "Движение за права и свободы" обеспечили 136 голосов в поддержку размещения на базе "Безмер" восьми самолетов-заправщиков и до 250 военнослужащих США.

Фракции блоков ГЕРБ-СДС, "Демократическая Болгария" и "Продолжаем перемены" не участвовали в голосовании. Против выступили депутаты патриотической партии "Возрождение" – 13 голосов.