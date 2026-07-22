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Парламент Болгарии разрешил размещение самолетов США на авиабазе "Безмер" - РИА Новости, 22.07.2026
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15:42 22.07.2026
Парламент Болгарии разрешил размещение самолетов США на авиабазе "Безмер"

В Болгарии одобрили размещение американских самолетов на авиабазе «Безмер»

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народное собрание Болгарии разрешило размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе «Безмер».
  • Правительство Болгарии получило запрос от посольства США о размещении до восьми самолетов-заправщиков и до 250 военнослужащих США и передало его на рассмотрение парламенту.
  • Депутаты правящей коалиции обеспечили 136 голосов в поддержку размещения, в то время как оппозиционные фракции либо отказались от голосования, либо голосовали против.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии разрешило размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе "Безмер", хотя оппозиционные фракции или отказались от голосования, или голосовали против, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее премьер-министр страны Румен Радев сообщил, что посольство США 17 июля направило ноту относительно размещения до восьми самолетов-заправщиков на авиабазе "Безмер" в Ямбольской области (юго-восток Болгарии). Правительство передало этот запрос на рассмотрение парламенту.
Депутаты правящей коалиции "Прогрессивная Болгария" и партии "Движение за права и свободы" обеспечили 136 голосов в поддержку размещения на базе "Безмер" восьми самолетов-заправщиков и до 250 военнослужащих США.
Фракции блоков ГЕРБ-СДС, "Демократическая Болгария" и "Продолжаем перемены" не участвовали в голосовании. Против выступили депутаты патриотической партии "Возрождение" – 13 голосов.
Во вторник официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи заявил, что Иран считает размещение военных самолетов США на авиабазе "Безмер" на юго-востоке Болгарии посредничеством в осуществлении агрессии и военных преступлений. Европейское командование США (EUCOM) в ответ заявило, что располагает оборонными возможностями на восточном фланге НАТО, включая Болгарию, чтобы отслеживать любые потенциальные угрозы и противодействовать им.
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