США считают, что могут решить конфликт на Украине, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марко Рубио заявил, что США считают себя единственной страной, способной завершить конфликт на Украине.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США считают себя единственной страной, способной завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы считаем, что сейчас, и, думаю, россияне с этим согласятся, мы, вероятно, единственная страна в мире, способная сыграть такую (конструктивную - ред.) роль и попытаться положить этому конец", - сказал Рубио журналистам в Маниле.