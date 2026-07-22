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США считают, что могут решить конфликт на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 22.07.2026
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13:16 22.07.2026
США считают, что могут решить конфликт на Украине, заявил Рубио

Рубио назвал США единственной страной, способной решить украинский конфликт

© AP Photo / Eric LeeГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Eric Lee
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марко Рубио заявил, что США считают себя единственной страной, способной завершить конфликт на Украине.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США считают себя единственной страной, способной завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы считаем, что сейчас, и, думаю, россияне с этим согласятся, мы, вероятно, единственная страна в мире, способная сыграть такую (конструктивную - ред.) роль и попытаться положить этому конец", - сказал Рубио журналистам в Маниле.
Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции на полях заседания министров иностранных дел АСЕАН. 22 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Рубио рассказал, какую роль сыграют США в завершении конфликта на Украине
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