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США участвуют в наведении оружия ВСУ на цели в России, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2026
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12:50 22.07.2026
США участвуют в наведении оружия ВСУ на цели в России, заявил Лавров

Лавров: США напрямую участвуют в наведении ударов ВСУ по целям в России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США напрямую участвуют в наведении ударов ВСУ на цели в России, заявил Лавров.
  • Они поставляют вооружение, предоставляют разведданные и доступ к системе Starlink.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Но уж кто-кто, а американцы, которые и через поставки вооружений, за счет Евросоюза, и через предоставление разведданных, системой Starlink и многое другое, не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории", - сказал Лавров журналистам.
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