США участвуют в наведении оружия ВСУ на цели в России, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США напрямую участвуют в наведении ударов ВСУ на цели в России, заявил Лавров.
- Они поставляют вооружение, предоставляют разведданные и доступ к системе Starlink.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Но уж кто-кто, а американцы, которые и через поставки вооружений, за счет Евросоюза, и через предоставление разведданных, системой Starlink и многое другое, не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории", - сказал Лавров журналистам.