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США пока не отказались от своих же предложений по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2026
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12:10 22.07.2026 (обновлено: 13:07 22.07.2026)
США пока не отказались от своих же предложений по Украине, заявил Лавров

Лавров: РФ исходит из того, что США пока не отказались от предложений Анкориджа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что Россия исходит из того, что США пока не отказались от своих предложений по Украине.
  • Предложения США по Украине обсуждались в ходе саммита на Аляске и уже хорошо известны.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Россия исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений по Украине, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.
Переговоры президентов России и США прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что "дух Анкориджа" – по его словам, – это набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и США на Аляске.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Вчера, 12:28
 
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