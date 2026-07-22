США пока не отказались от своих же предложений по Украине, заявил Лавров

МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Россия исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений по Украине, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.