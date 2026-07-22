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США отказались выделять Украине помощь на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 22.07.2026
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09:55 22.07.2026
США отказались выделять Украине помощь на 400 миллионов долларов

Сенатор Дурбин: США не выделят Украине помощь в размере 400 миллионов долларов

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США не будет выделять Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, заявил сенатор Ричард Дурбин.
  • По словам американского политика, вопрос о выделении средств будет решать новый президент США.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Текущая администрация США не будет выделять Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, заявил американский сенатор Ричард Дурбин.
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"А вы знаете, что нынешняя администрация уведомила нас о недоступности этих средств? План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать их в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал", — заявил он на слушаниях на Капитолийском холме.

На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что американский ВПК провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Украине.
Москва считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Власти не раз подчеркивали, что любые подобные грузы станут для России законной военной целью. В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием никак не способствует завершению конфликта и, напротив, ведет к его эскалации.
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