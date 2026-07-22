США отказались выделять Украине помощь на 400 миллионов долларов

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"А вы знаете, что нынешняя администрация уведомила нас о недоступности этих средств? План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать их в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал", — заявил он на слушаниях на Капитолийском холме.