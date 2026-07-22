Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация США не будет выделять Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, заявил сенатор Ричард Дурбин.
- По словам американского политика, вопрос о выделении средств будет решать новый президент США.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Текущая администрация США не будет выделять Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, заявил американский сенатор Ричард Дурбин.
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"А вы знаете, что нынешняя администрация уведомила нас о недоступности этих средств? План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать их в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал", — заявил он на слушаниях на Капитолийском холме.
На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что американский ВПК провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Украине.
Москва считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Власти не раз подчеркивали, что любые подобные грузы станут для России законной военной целью. В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием никак не способствует завершению конфликта и, напротив, ведет к его эскалации.