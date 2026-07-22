Военный США, пропавший после ударов Ирана по Иордании, признан погибшим

Краткий пересказ от РИА ИИ Военное министерство США сообщило, что военнослужащий США, ранее числившийся пропавшим без вести после иранских ударов по Иордании, теперь считается погибшим.

Сержант Энджел С. Рамперсад предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Военное министерство США сообщило, что военнослужащий США, ранее числившийся пропавшим без вести после иранских ударов по Иордании, теперь считается погибшим.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 18 июля сообщило о том, что 17 июля двое американских военнослужащих в Иордании погибли во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам, а один военный числился пропавшим без вести.

"Сержант Энджел С. Рамперсад, 28 лет, из Озон-Парка, штат Нью-Йорк, предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года в ходе атаки противника на авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании", - говорится в заявлении Пентагона.

Уточняется, что ранее Центральное командование ВС США сообщало об этом военнослужащем как о пропавшем без вести.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.