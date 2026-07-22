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Военный США, пропавший после ударов Ирана по Иордании, признан погибшим - РИА Новости, 22.07.2026
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02:47 22.07.2026 (обновлено: 03:03 22.07.2026)
Военный США, пропавший после ударов Ирана по Иордании, признан погибшим

Пентагон признал погибшим военного США, пропавшего после ударов по Иордании

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военное министерство США сообщило, что военнослужащий США, ранее числившийся пропавшим без вести после иранских ударов по Иордании, теперь считается погибшим.
  • Сержант Энджел С. Рамперсад предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Военное министерство США сообщило, что военнослужащий США, ранее числившийся пропавшим без вести после иранских ударов по Иордании, теперь считается погибшим.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) 18 июля сообщило о том, что 17 июля двое американских военнослужащих в Иордании погибли во время противодействия иранским ракетам и беспилотникам, а один военный числился пропавшим без вести.
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"Сержант Энджел С. Рамперсад, 28 лет, из Озон-Парка, штат Нью-Йорк, предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года в ходе атаки противника на авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании", - говорится в заявлении Пентагона.
Уточняется, что ранее Центральное командование ВС США сообщало об этом военнослужащем как о пропавшем без вести.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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