Военный США, пропавший после ударов Ирана по Иордании, признан погибшим

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военное министерство США сообщило, что военнослужащий США, ранее числившийся пропавшим без вести после иранских ударов по Иордании, теперь считается погибшим.
- Сержант Энджел С. Рамперсад предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года на авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Военное министерство США сообщило, что военнослужащий США, ранее числившийся пропавшим без вести после иранских ударов по Иордании, теперь считается погибшим.
"Сержант Энджел С. Рамперсад, 28 лет, из Озон-Парка, штат Нью-Йорк, предположительно погиб в бою 17 июля 2026 года в ходе атаки противника на авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании", - говорится в заявлении Пентагона.
Уточняется, что ранее Центральное командование ВС США сообщало об этом военнослужащем как о пропавшем без вести.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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