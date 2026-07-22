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США потратят на поддержку украинских ЗРК Patriot не менее $181,4 миллиона - РИА Новости, 22.07.2026
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02:18 22.07.2026
США потратят на поддержку украинских ЗРК Patriot не менее $181,4 миллиона

РИА Новости: США потратят на поддержку Patriot Киева не менее $181,4 миллиона

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ
Истребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выделили не менее 181,4 миллиона долларов на техническое сопровождение и ремонт переданных Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.
  • Наибольшая часть средств — 81,8 миллиона долларов — пошла на закупку средств связи и другого оборудования для комплексов, а 70,6 миллиона долларов — на оплату работы инженеров и технических специалистов.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США выделили не менее 181,4 миллиона долларов на техническое сопровождение и ремонт переданных Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.
Наибольшая часть средств - 81,8 миллиона долларов - пошла на закупку средств связи и другого оборудования для комплексов. Изначально этот контракт, заключенный в августе 2025 года, составлял 40 миллионов долларов, но уже через месяц его стоимость была удвоена. Поставки по соглашению рассчитаны до сентября 2029 года, следует из изученных РИА Новости документов.
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Еще 70,6 миллиона долларов пошли на оплату работы инженеров и технических специалистов. Этот контракт действует с февраля 2023 года, работы по нему продлятся как минимум до февраля 2027 года.
Отдельно Пентагон потратил 29 миллионов долларов на ремонт и возвращение в боевой строй одного из комплексов Patriot.
Документы не уточняют, распространяются ли эти контракты только на комплексы, поставленные США, или также на системы, переданные Киеву другими странами. Как выяснило РИА Новости, США поставили Киеву минимум три батареи Patriot. Всего Украина, по разным оценкам, сейчас имеет от семи до 10 батарей.
Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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