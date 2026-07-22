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Штаты готовят в Россию нового "засланного казачка" - РИА Новости, 22.07.2026
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08:00 22.07.2026 (обновлено: 08:01 22.07.2026)

Штаты готовят в Россию нового "засланного казачка"

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Тринадцать лет такого не было и вот внезапно — к нам едет сам директор ФБР США. По сведениям Politico, двухдневный визит Кэша Пателя запланирован на октябрь. Он планирует встретиться с директором ФСБ России, провести встречи в Москве и Санкт-Петербурге, возможно, его примут и некоторые другие руководители.
Что сей сон значит? Зачем вдруг понадобилось директору ФБР лететь в Россию прямо накануне выборов в конгресс США? Ведь в Вашингтоне вроде бы обиделись на Кремль, не сумев продавить его по Украине. Стали даже обсуждать какие-то "сокрушительные санкции", которые должны ударить по России и странам, покупающим у нас нефть и газ. Обвинили Москву во вмешательстве в их выборы.
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Песков ответил на вопрос о возможном визите главы ФБР в Россию
21 июля, 12:41
И вдруг такой пассаж. Госсекретарь США Марко Рубио, только что клявшийся в любви к Украине, просит о встрече с Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах. А в СМИ утекают планы поездки Кэша Пателя в Россию, несмотря на заливистую критику демократов, испугавшихся того, что, наевшись в Москве посикунчиков, он сольет русским все гостайны.
Очевидно, что дела у правящей партии США идут не очень: "Хьюстон, у нас проблемы". Совершенно неслучайно Пателя засылают в Москву за несколько недель до выборов в конгресс, которые республиканцы легко могут продуть.
У этого улыбчивого 46-летнего американца индийского происхождения очень интересный послужной список. Он начинал как юрист, но вскоре стал заниматься вопросами разведки, борьбы с терроризмом и нацбезопасности. Трамп перебрасывал своего верного соратника с одного высокого поста на другой и в прошлом году, преодолев нешуточное сопротивление, добыл ему кабинет директора ФБР.
На каждом посту Патель яростно разоблачал придуманный демократами "русский след" и доказывал, что Трамп победил на выборах честно и Москва тут ни при чем. Он участвовал в расследованиях, давал интервью, снимался в фильмах и даже написал на эту тему три детские книжки под названием "Заговор против короля" — Толкин, конечно, перевернулся в гробу.
Возможно, Патель хочет поехать в Москву, чтобы разжиться последними окончательными доказательствами того, что русские Трампа не выбирали, — это могло бы помочь республиканцам на ноябрьских выборах. Но есть и более чувствительная тема.
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В США сделали тревожное заявление после удара России по Киеву
20 июля, 09:57
Контакты между нашими "конторами" обычно идут по линии борьбы с терроризмом. В этом году очевидно, что главная террористическая угроза в США нацелена конкретно на американского президента. Рядом с резиденциями Трампа регулярно обнаруживают каких-то вооруженных людей. Весной его пытались застрелить на званом ужине, причем приглашенные, глядя на эту атаку, меланхолично доедали свои салаты, настолько нормализовалась в Америке идея покушения на Трампа. Очередную попытку убийства его враги могут приурочить как раз к выборам: выйдет какой-нибудь рассерженный на весь мир демократ-трансгендер, пальнет и попадет.
Думается, не раз президент США вспоминал фразу, сказанную ему президентом России в Анкоридже: "Очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым". Эту деликатную тему Трамп мог поручить только Пателю — он едва ли не единственный высокопоставленный спецслужбист, которому глава Белого дома доверяет безусловно.
В более широком смысле незавидное положение республиканцев перед выборами зависит от серьезных кризисов, которые они сами же и устроили. Атака на Иран привела к росту цен на бензин и новому витку инфляции. А продолжение боевых действий в регионе запускает продовольственный кризис, который грозит голодом сотням миллионов людей на планете. Без России эти проблемы решить невозможно — вот и еще один повод приехать в Москву.
Нетрудно увидеть, что у американцев накопился к нам целый вагон просьб и предложений. Вопрос в том, что они могут предложить взамен. Хорошо, конечно, что у нас сохранились некие каналы связи, чтобы лицом к лицу обсуждать важные вопросы. Посикунчиков мы тоже напечем. Однако кризис в наших отношениях разрешится только тогда, когда позиция России будет понята и принята. Это касается всего, в том числе и украинского конфликта.
Все попытки давления США на Москву бездарно провалились. На Украине день и ночь гремят взрывы. Законопроект об антироссийских санкциях напугал самих американских законодателей — они поняли, что он доломает долларовую систему. Кэш Патель поедет в Москву с тяжелым багажом невыполненных обещаний. Посмотрим, станет ли этот визит поворотным для отношений России и США.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В США выступили со срочным призывом в отношении России
17 июля, 09:41
 
АналитикаРоссияСШАКэш ПательСергей ЛавровМарко РубиоФБРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
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