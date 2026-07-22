Астрономы нашли первую экзолуну за пределами Солнечной системы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Астрономы предполагают, что обнаружили первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы.
- Объект обращается не вокруг планеты, а вокруг коричневого карлика, который, в свою очередь, вращается вокруг звезды CD-35 2722.
- Новый объект имеет массу как минимум не меньше массы Юпитера и может считаться экзоспутником или планетой, но его статус вызывает вопросы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Астрономы предполагают, что обнаружили первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы, хотя статус этого объекта вызывает много вопросов, сообщает базирующаяся в Чили Европейская южная обсерватория (ESO).
Объект, который по ряду характеристик может считаться естественным спутником, был обнаружен с помощью Очень большого телескопа в системе CD-35 2722. В отличие от спутников в Солнечной системе, этот объект обращается не вокруг планеты, что ставит вопрос о том, как следует его классифицировать.
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"Вместо этого он вращается вокруг коричневого карлика (объекта, более массивного, чем планета), который, в свою очередь, обращается вокруг звезды CD-35 2722. Если открытие подтвердится, это может быть первый естественный спутник, обнаруженный за пределами Солнечной системы", - говорится в пресс-релизе ESO.
Самый крупный и массивный объект в этой молодой системе - звезда CD-35 2722, масса которой составляет примерно половину массы Солнца. Вокруг этой звезды вращается коричневый карлик. Это слишком массивный объект, чтобы быть планетой, но недостаточно массивный, чтобы быть звездой. Вокруг этого коричневого карлика и обращается недавно обнаруженный объект.
Новый объект, который исследователи называют экзоспутником, имеет массу как минимум не меньше массы Юпитера, тогда как масса коричневого карлика более чем в 30 раз превышает массу Юпитера.
"Экзоспутник достаточно массивен, чтобы считаться планетой, но он не обращается вокруг звезды, хотя вращается вокруг объекта, который обращается вокруг звезды. Это подталкивает нас к тому, чтобы считать его луной, хотя он совсем не похож на небольшие каменные луны нашей системы", - добавил исследователь.
Независимо от того, как будет называться этот объект, астрономы уже много лет пытаются обнаружить спутники за пределами Солнечной системы, однако ни один из них пока не был достоверно подтвержден. Несмотря на более чем 6 тысяч обнаруженных на сегодняшний день экзопланет, удалось выявить лишь несколько кандидатов в экзолуны, причем доказательства их существования остаются ограниченными, отмечается в пресс-релизе.
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