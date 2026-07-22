Астрономы нашли первую экзолуну за пределами Солнечной системы

Краткий пересказ от РИА ИИ Астрономы предполагают, что обнаружили первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы.

Объект обращается не вокруг планеты, а вокруг коричневого карлика, который, в свою очередь, вращается вокруг звезды CD-35 2722.

Новый объект имеет массу как минимум не меньше массы Юпитера и может считаться экзоспутником или планетой, но его статус вызывает вопросы.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Астрономы предполагают, что обнаружили первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы, хотя статус этого объекта вызывает много вопросов, . Астрономы предполагают, что обнаружили первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы, хотя статус этого объекта вызывает много вопросов, сообщает базирующаяся в Чили Европейская южная обсерватория (ESO).

Объект, который по ряду характеристик может считаться естественным спутником, был обнаружен с помощью Очень большого телескопа в системе CD-35 2722. В отличие от спутников в Солнечной системе, этот объект обращается не вокруг планеты, что ставит вопрос о том, как следует его классифицировать.

"Вместо этого он вращается вокруг коричневого карлика (объекта, более массивного, чем планета), который, в свою очередь, обращается вокруг звезды CD-35 2722. Если открытие подтвердится, это может быть первый естественный спутник, обнаруженный за пределами Солнечной системы", - говорится в пресс-релизе ESO.

Самый крупный и массивный объект в этой молодой системе - звезда CD-35 2722, масса которой составляет примерно половину массы Солнца. Вокруг этой звезды вращается коричневый карлик. Это слишком массивный объект, чтобы быть планетой, но недостаточно массивный, чтобы быть звездой. Вокруг этого коричневого карлика и обращается недавно обнаруженный объект.

Новый объект, который исследователи называют экзоспутником, имеет массу как минимум не меньше массы Юпитера, тогда как масса коричневого карлика более чем в 30 раз превышает массу Юпитера.

"Экзоспутник достаточно массивен, чтобы считаться планетой, но он не обращается вокруг звезды, хотя вращается вокруг объекта, который обращается вокруг звезды. Это подталкивает нас к тому, чтобы считать его луной, хотя он совсем не похож на небольшие каменные луны нашей системы", - добавил исследователь.