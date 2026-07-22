Минобороны показало удары "Геранями" по сухогрузам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало видео ударов беспилотниками «Герань» по четырем сухогрузам и одному балкеру ВСУ в Черном море и в порту «Черноморск».
- В результате ударов все цели были поражены.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео ударов беспилотниками "Герань" по четырем морским суднам и одному балкеру ВСУ, используемым для доставки грузов военного назначения в Черном море и в порту "Черноморск".
Согласно сообщению российского оборонного ведомства, на опубликованных кадрах объективного контроля показана серия ударов с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" по четырем морским судам типа "сухогруз" и одному судну типа "балкер" в акватории Черного моря и в порту "Черноморск", использовавшиеся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.
В Минобороны России отметили, что в результате ударов все цели поражены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18