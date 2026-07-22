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Минобороны показало удары "Геранями" по сухогрузам ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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23:25 22.07.2026 (обновлено: 23:32 22.07.2026)
Минобороны показало удары "Геранями" по сухогрузам ВСУ

МО РФ показало кадры ударов БПЛА "Герань" по четырем морским судам и балкеру ВСУ

© Фото : Минобороны РФМинобороны показало удары "Геранями" по четырем морским суднам и балкеру ВСУ. Кадр видео
Минобороны показало удары Геранями по четырем морским суднам и балкеру ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Минобороны РФ
Минобороны показало удары "Геранями" по четырем морским суднам и балкеру ВСУ. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало видео ударов беспилотниками «Герань» по четырем сухогрузам и одному балкеру ВСУ в Черном море и в порту «Черноморск».
  • В результате ударов все цели были поражены.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео ударов беспилотниками "Герань" по четырем морским суднам и одному балкеру ВСУ, используемым для доставки грузов военного назначения в Черном море и в порту "Черноморск".
Согласно сообщению российского оборонного ведомства, на опубликованных кадрах объективного контроля показана серия ударов с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" по четырем морским судам типа "сухогруз" и одному судну типа "балкер" в акватории Черного моря и в порту "Черноморск", использовавшиеся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.
В Минобороны России отметили, что в результате ударов все цели поражены.
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