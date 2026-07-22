Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили логистический центр "Новой Почты" в Одессе - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 22.07.2026 (обновлено: 08:01 22.07.2026)
ВС России поразили логистический центр "Новой Почты" в Одессе

ВС РФ поразили логистический центр "Новой Почты" в Одессе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребители СУ-35С
Истребители СУ-35С - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Истребители СУ-35С. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ поразили логистический центр "Новой Почты" в Одессе, который использовался для хранения грузов военного назначения.
  • В населенном пункте Ковалевка была поражена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили в Одессе логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, сообщило Минобороны России.
В среду ночью ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области.
"В городе Одесса поражен логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, и в населенном пункте Ковалевка батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала