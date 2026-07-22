ВС России поразили логистический центр "Новой Почты" в Одессе

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили в Одессе логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, сообщило Минобороны России.

"В городе Одесса поражен логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, и в населенном пункте Ковалевка батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ", - говорится в сообщении.