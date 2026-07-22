Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы группировки войск «Север» за ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях.
- В результате огневых ударов были уничтожены 120-мм реактивная система залпового огня «Верба», 10 пунктов управления БПЛА ВСУ, 15 автомобилей высокой проходимости и 77 военнослужащих ВСУ.
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за ночь уничтожили 120-мм реактивную систему залпового огня "Верба", 10 пунктов управления БПЛА ВСУ, 15 автомобилей высокой проходимости и 77 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях", - сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
Уточняется, что задачи выполнены при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.
"В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 120-мм реактивную систему залпового огня "Верба", 10 пунктов управления БПЛА, 15 автомобилей высокой проходимости и 77 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.